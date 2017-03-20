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Ekonomi

Beyaz eşya devi gözünü Asya'ya dikti

Arçelik, Asya'da satın alma ve birleşme fırsatları arıyor

20 Mart 2017 21:05

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu başta Asya olmak üzere uluslararası ağırlığını artırmak için birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirdiğini ifade etti.

Reuters'da yer alan habere göre Bulgurlu; Endonezya, Vietnam, Filipinler, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi yerleri işaret ederek, "Güneydoğu Asya ve Hint alt kıtasından önemli bir talep artışı geleceğini düşünüyoruz" dedi. 

Uluslararası satışların payı yüzde 60

Beko ve Grundig gibi markalar altında beyaz eşya ürünleri satan Arçelik'te, uluslararası piyasalar geçtiğimiz yıl satışların yüzde 60'ına karşılık gelirken bu yıl oranın yüzde 65 seviyesine çıkması bekleniyor.

Hedef yüzde 80 uluslararası satış

Bulgurlu, şirketin uluslararası stratejisine yoğunlaşmasıyla beraber bu yüzdelik dilimin yüzde 80'e yükselmesini öngördüklerini belirtti.

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