Betona gömülen Alman kadın cinayetinde 1 kişi tutuklandı

34 gün sonra Gölcük’teki bir bodrum katında cesedi betona gömülmüş olarak bulunan 39 yaşındaki Alman vatandaşı Rita Dari Winkler’in öldürülmesiyle ilgili olarak 1 numaralı şüpheli A.K.S.’nin gözaltına alınan erkek kardeşi Hüseyin S.’nin (42) tutuklandığı bildirildi. A.K.S.’nin Almanya’da olduğu bildirilmişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer’in haberine göre, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sora Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sırtından tek kurşunla vurulmuş

Bu arada, Alman kadına yapılan otopside, sırtından girip göğsünden çıkan tek mermiyle öldürüldüğü tespit edildi. Rita Dari Winkler, öldürüldükten sonra, cesedi bir varil içine konularak üzerine beton döküldü.

Ceset bozulduğu için

kadının ağabeyi teşhis edemedi

Bu arada, teşhis ve DNA testi için bugün öğleden sonra Adli Tıp Kurumu’na gelen Alman kadının ağabeyi Matios Dari’nin, cesedin tanınmayacak derecede bozulması nedeniyle teşhiste bulunamadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

39 yaşındaki Alman vatandaşı Rita Darı Winkler İstanbul'da ortadan kaybolmuştu. Polis ekibi, yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp kadının, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S. tarafından öldürülerek gömüldüğü iddiası üzerine, zanlının Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bağ evi ve bir yakınına ait tadilat yapılan iş yerinde kazı çalışması başlattı.

Halıcılar mevkiinde bulunan bir bağ evinin bahçesi iş makinesiyle kazıldı. Yaklaşık yarım saat süren kazı sonrası, söz konusu yerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Polis, buradan ayrılarak, ilçedeki Halıdere Mahallesi üzerinde bulunan işyerinde çalışma başlattı.

Yapılan aramada işyerinin bodrum katında, içine beton dökülmüş, kötü koku yayan, kan sızan varil buldu.

İçinde Rita Darı Winkler'ın cesedi olabileceğinden şüphelenilen varil, inceleme yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Erkek arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a geldiği belirtilen Rita Darı Winkler'dan, 10 Mart'dan bu yana haber alınamıyordu.