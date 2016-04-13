Günlerdir aranan Rita Darı Winkler’ın cesedi bulundu

Bir süredir kayıp olan ve polisin her yerde aradığı Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'ın cesedi Kocaeli'nin Gölcük İlçesi’nde bir işyerinin bodrum katında bulundu. Winkler’in cesedi, içine beton dökülmüş bir varil içinde bulunurken ellerinin önden iple bağlandığı, boğazında ise boğulma izlerinin olduğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'a geldikten bir süre sonra kaybolan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'ı arama çalışmaları kapsamında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 adreste kazı çalışması başlatılmıştı.

39 yaşındaki Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'in İstanbul'da ortadan kaybolmuştu. Polis ekibi, yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp kadının, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S. tarafından öldürülerek gömüldüğü iddiası üzerine, zanlının Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bağ evi ve bir yakınına ait tadilat yapılan iş yerinde kazı çalışması başlattı.

Halıcılar mevkiinde bulunan bir bağ evinin bahçesi iş makinesiyle kazıldı. Yaklaşık yarım saat süren kazı sonrası, söz konusu yerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Polis, buradan ayrılarak, ilçedeki Halıdere Mahallesi üzerinde bulunan işyerinde çalışma başlattı.

Yapılan aramada işyerinin bodrum katında, içine beton dökülmüş, kötü koku yayan, kan sızan varil buldu.

İçinde Rita Darı Winkler'ın cesedi olabileceğinden şüphelenilen varil, inceleme yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Erkek arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a geldiği belirtilen Rita Darı Winkler'dan, 10 Mart'dan bu yana haber alınamıyordu.