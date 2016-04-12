Polis, bir aydır kayıp olan Rita Darı Winkler arıyor

Antalya’da kuaför dükkanı işleten 39 yaşında 2 çocuk annesi Almanya vatandaşı Rita Darı Winkler’i bulmak için çalışmalar sürüyor. Polis son olarak Rita Darı Winkler’in İstanbul’da birlikte olduğu erkek arkadaşı A.K.S.’nin bazı akrabalarının ifadesine başvurdu. A.K.S.’nin ise ifadesinin ardından Almanya’ya gittiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul’da bir ay önce ortadan kaybolan Almanya vatandaşı Rita Darı Winkler’le ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadın Antalya’daki dükkanını sattıktan sonra geldiği İstanbul’da kaybolmuştu. Rita Darı Winkler’in İstanbul’da en son birlikte olduğu erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S. ise poliste verdiği ifadesinde genç kadının Çınarcık’tan ev almak istediğini bu nedenle oraya gittiklerini daha sonra İstanbul’a döndüğünü söylemişti. A.K.S. ifadesinin ardından Almanya’ya gitmişti.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, A.K.S. Winkler’in Antalya’da bulunan işyerini sattıktan sonra İstanbul’a geldiğini belirterek “Onunla Çınarcık’a gittik. Orada ev almayı düşünmüştü. Bir hafta kaldık. Sonra o İstanbul’a döndü. Ben Çınarcık’ta kaldım. Bana bir veda mektubu yazmıştı. Ailesine verdim” dedi. Winkler’in annesinin polise “Mektuptaki yazı Rita’nın el yazısına benzemiyor” demesi üzerine mektup incelenmek üzere Almanya’daki anneden istendi.

Teknik çalışma yapan polis, burada ilginç bir ayrıntıya da ulaştı. A.K.S.’nin kullandığı aracın Winkler’in kaybolduğu iddia edilen gün, otel civarında olduğu tespit edildi. Soruşturmada Winkler’in Antalya’da kendisine ait işyerini sattıktan sonra üzerinde 200 bin TL’yle İstanbul’a geçtiği öğrenildi.

Polis tarafından genç kadını bulmak için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Rita Darı Winkler’in 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldığını tespit etti. Genç kadından bugüne kadar bir iz bulunamaması öldürülme ihtimaline güçlendirdi. Polis genç kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S.’nin bazı akraba ve arkadaşlarının ifadesini aldığı öğrenildi. İfadesi alınan kişilerin olayla ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.