Beştepe'deki güvenlik zirvesi sona erdi

Hakkari'nin Dağlıca ilçesinde 16 askerin şehit edildiği PKK saldırısını değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Saat 20.30’da başlayan toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, TBMM Başkanı Ismet Yılmaz, Adalet Bakanı Kenan İpek, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.

Başbakan Davutoğlu, bu toplantı öncesi Orgeneral Akar'la görüşmüş, ardından basın açıklaması yapmıştı. Çankaya'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşen Başbakan, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Beştepe'ye gelmişti. Beştepe'deki güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapılmadı.