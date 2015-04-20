Beşir Atalay: HDP, baraj sınırında görülüyor

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, HDP'nin baraj sınırında olduğunu ve Doğu, Güneydoğu bölgesinde tek rakiplerinin HDP olduğunu açıkladı.

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 7 Haziran seçimlerine parti olarak girme kararı alan HDP'nin baraj sınırında olduğunu, Doğu, Güneydoğu bölgesinde AKP ile HDP'nin büyük bir çekişme içinde olacağını ifade eden Atalay, "HDP bir karar verdi. Parti olarak girdi. İsabetli de etti. Tutarlı bir tutum. Ama barajı aşıp aşamayacağı milletin vereceği oylar ile görülecek. Onu göreceğiz. Kamuoyu yoklamalarında ve kendi araştırmalarımızda sınırda görülüyorlar. siyaset cesaret ve risk işidir" dedi.

'Çözüm sürecinde geriye dönüş yok'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Beşir Atalay, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 7 Haziran seçimlerinden sonra ve çözüm sürecinin hangi noktada olacağına ilişkin Atalay, "Geriye gidiş diye bir şey yok. Sürecin aldığı bir mesafe var. yasala düzenlemesi var. Yürüyen görüşmeler var. Süreç, kendi rayında yürüyor. Seçim sürecinde bu gibi tartışmalar normal" dedi.

'Tek rakibimiz HDP'

Atalay, "Bizim Doğu, Güneydoğu bölgesinde tek rakibimiz şu anda HDP. AK Parti ile HDP o bölgede seçim yarışı yapıyor. Bizim o bölgede çatışma dediğimiz şey de şudur: Onlar zaman zaman orada gerginlik üretiyor. Ağrı'da olduğu gibi. Yoksa biz niye çatışalım. Biz şiddete ve teröre karşıyız. Kimse şiddet başvurmasın sandığa giderken tehdit etmesin. Seçime giderken kontrollü biraz eleştirel doz olur" diye konuştu.

'HDP, kendi araştırmalarımızda sınırda görülüyor'

"HDP sizce barajı aşabilecek mi? Sizdeki son veriler ne ve aşıp aşamaması durumunda vekil sayınız ne olur?" sorusuna Atalay, "HDP bir karar verdi. Parti olarak girdi. İsabetli de etti. Tutarlı bir tutum. Ama barajı aşıp aşamayacağı milletin vereceği oylar ile görülecek. Onu göreceğiz. Kamuoyu yoklamalarında ve kendi araştırmalarımızda sınırda görülüyorlar. Siyaset cesaret ve risk işidir. Daha önce de barajı aşamayanalar olmuştur. Örneğin DYP yüzde 9.8 ile barajı aşamamıştır" diye yanıt verdi.

Atalay, "Şükür ki önümüzdeki dönem koalisyon görülmüyor. Önümüzdeki veriler sürekliliğin devam edeceğini gösteriyor" dedi.

'HDP sınırda görülüyor, ayrıca onların en büyük mücadelesi CHP'yle'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Hedef yüzde 55" açıklamasına ilişkin Atalay, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar olmayacak şeyler değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 alındı ve rekorlardan biri kırıldı. Başbakan'ınki de özgüven içinde seslendirilen bir hedeftir. Seçim dönemleri sürprizlerle doludur. Biz 2011 seçimlerinden bu yana yüzde 50 bandında olduk; her ay yapılan kamuoyu yoklamalarında durum bu. Yine yüzde 50 bandına yakın yerdeyiz. Diğer partilerin oy oranlarıyla ilgili açıklama yapmıyoruz, sonra alınıyorlar ama HDP sınırlarda görülüyor. Ayrıca onların en büyük mücadelesi bizimle değil, CHP'yle. Belli kesimler üzerine adaylık açıkladılar; "ne kadar oy alacağız" diye. Barajı aşıp aşamayacağını o kesimlerden alacakları oy belirleyecek."