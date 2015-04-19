Figen Yüksekdağ: HDP'nin barajın altında bırakılması Türkiye'yi kaosa sürükler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP'nin barajı her şartta geçeceğini belirterek, "HDP darbe, hile ve provakasyonlarla barajın altında bırakırlarsa bunu başarabilirlerse sadece HDP kaybetmez, kendileri de kaybeder. Türkiye'yi, AKP hükümeti kendi eliyle seçim meşrutiyetini oratadan kaldırarak bir siyasi kaosa sürükler. AKP hükümeti Türkiye toplumunun sırtındaki bir ağırlığa dönüşmüştür" dedi.

HDP Van'da seçim çalışmasını bir toplantıyla başlattı. Bir otelde yapılan toplantıya Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, DBP'li İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı. Toplantıda HDP Van 1'inci sıra adayı Figen Yüksekdağ konuştu. Çok kritik bir seçim sürecine girildiğini belirten Yüksekdağ, son dönemde iktidar cephesinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'de hak ve özgürlük alanının ciddi bir tehdit altında olduğunu, hem de seçim güvenliğinin ve bütün Türkiye toplumunun özgür seçme hakkının çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

'Partimizin yükselişini engelleyemeyeceksiniz'





Türkiye toplumunun hak etmediği bir yükü ve ağırlığı sırtında taşıdığını belirten Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye ve bütün halkımız bu ağırlığı atmak istiyor. AKP hükümeti Türkiye toplumunun sırtındaki bir ağırlığa dönüşmüştür. Atılması gereken bir ağırlıktır. Türkiye toplumu bu ağırlığı atmayı başarabilirse, geleceğe daha zinde bakmayı da başaracaktır. Ülkenin Cumhurbaşkanını dinlediğiniz zaman ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Siyasi partilerle laf yarışına giren, tehdit, hakaret ve gerilim dilini hiçbir sakınca görmeden kullanan siyasi parti lideri gibi davranan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ne kadar çırpınırsanız çırpının nafile. Partimizin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Artık ok yaydan çıkmıştır, barajın kapağı aşılmıştır. Halkımızın önüne yüzde 10 barajını koymuş olabilirsiniz. Ama biz barajın kapaklarını çoktan aştık."





'HDP baraj altında kalamaz'





Yüksekdağ, HDP'nin barajın altında kalacağını hiç bir zaman düşünmediklerini anlatırken, "Eğer HDP baraj altında kalırsa şuna emin olun bu normal yollardan olmamıştır. Bir darbeci yaklaşımın sonucunda HDP'yi barajın altında görebilirsiniz" dedi. Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye halkı HDP'yi barajın üstüne çıkarmış. HDP'ye yönelik şiddet içeren söylemlerin e anlama geldiğini Ağrı'da gördük. Biz bu zamana kadar soğukkanlılığımızı kontrolümüzü, duruşumuzu hiçbir şekilde bozmayarak yanıt verdik. Biz işimize bakacağız. Bizi zıvanadan çıkaramayacaklar. Bu nedenle HDP'nin barajın altında kalacağı demokratik ve doğal bir ihtimalin olmadığını düşünüyoruz. Ama zoraki bir biçimde antidemokratik saldırılar ve hükümet kaynaklı darbe girişimleri yaşanabilir. Ancak HDP barajın altında böyle bırakılabilir. Eğer barajın altında kalırsak bütün Türkiye bilsin ki bir sivil darbe yolu ile yapılmıştır. Hükümetin merkezinde durduğu bir sivil darbe yolu ile bu gerçekleştirilebilir. Bunun başka yolu da yoktur. Bu olursa siyasi irade hırsızlığının 7 Haziran günü yapılmış olması demektir. Gözü karamış aklı bulanmış bir saldırı girişiminde bulunmaları aynı zamanda kendi bindikleri dalı kesme anlamına geldiğini düşünüyorum. HDP'yi darbe, hile ve provakosyonlarla barajın altında bırakırlarsa bunu başarabilirlerse sadece HDP kaybetmez, kendileri de kaybeder. Türkiye'yi AKP hükümeti kendi eliyle seçim meşrutiyetini oratadan kaldırarak bir siyasi kaosa sürükler."