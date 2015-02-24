Figen Yüksekdağ: Türk bayrağı Kobani halkının güvencesiyle orada dalgalanıyor

HDP Eş Genelbaşkanı Figen Yüksekdağ, Şah Fırat operasyonu ile ilgili olarak, "Düne kadar düştü düşecek dedikleri Kobani'ye bu operasyonu yaparken muhtaç kaldılar. Bugün Süleyman Şah Türbesi Kobani sınırları içindedir. Türk bayrağı bugün Kobani halkının güvencesiyle orada dalgalanıyor" dedi.

"Kobani Mürşitpınar Sınır Kapısı hala kapalı tutuluyor" diyen Yüksekdağ, "Kobaniye uygulanan ambargoyu derhal kaldırmalıdır siyasi iktidar. AKP hükümetinin borcudur bu ambargoyu kaldırmak. Siz sınır ötesi operasyonda YPG'den yardım alacaksınız, hem de YPG terör örgütüdür diyeceksiniz" yorumunda bulundu.

Figen Yüksekdağ, HDP grup toplantısında partililere seslendi.

Yüksekdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"21 Şubat günü Türkiye'de sivil bir darbe teşebbüsü gerçekleştirildi. Bu paket onaylanırsa AKP hükümetinin başını çektiği bu darbe hüküm sürecek. Halklarımız nasıl direniyorsa, Meclis'te de milletvekillerimiz AKP'ye öyle direndi. Fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğiz.Bu yasaya dur demezsek Türkiye bir karanlıklar ülkesi haline gelecek. "Güvenlik" yasası ne için? Saraydakinin başkanlık sevdası için. Saraydaki sipariş veriyor: 400 milletvekili ve saldırı paketi."Güvenlik" yasası başkanlık ve diktatörlük sistemine itiraz edecek herkesi devlet terörüyle sindirmek için çıkarılmak isteniyor. Bu direnişe imza atan vekillerimize, halkımıza tekrar selam olsun diyorum. Bu yasa ve uygulamalar karşısında direniş çizgisini bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu karanlık günlere engel olma sorumluluğu sadece partimizin sorumluluğu değildir. Meclis'teki bütün partilerin bu yasanın karşısında durması gerekir. Artık bütün Türkiye'nin bu yasaya karşı sesini yükseltmesi gerekiyor. Yarın keşke dememek için bugün direnmeyi sağlamak lazım.Yarın hesap vermekte zorlanmamak için bugün direnmeyi ve hesap sormayı başarmamız gerekiyor. Tarihi direnenler yapar, direnenler yazar. Şuna emin olun bu yasayı çıkarsalarda saraylarını koruyamayacaklar. Yasayı çıkartsalar da saraylarını koruyamayacaklar. Bu yasa bize bela çıkartmıyor, başımız hep belada, kendi başına bela açıyor. Süleyman Şah Türbesi'ni taşıdınız da, sarayı nasıl taşıyacaksınız? Nereye taşıyacaksınız?Meclis'teki AKP milletvekillerine de sesleniyorum çok büyük bir tarihsel suça ve ayıba imza atıyorsunuz. AKP'li milletvekillerine sesleniyorum, saraydaki sizi taşeron olarak kullanıyor, el kaldırıp indiriyorsunuz. Saraydaki, yasaları öyle sıralamış ki önce "güvenlik" yasası, sonra da kıyak emeklilik. AKP'liler, rüşvetle el kaldırıyorsunuz. Bütün AKP vekillerini de bir sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu büyük suça imza atmasınlar. Valilik kurumları sancak beyi derebeyi gibi davranıyor. İnsanlar fişlenecekler, olağan şüpheli ilan edilecekler. Vali o gün ters tarafından kalktıysa hiçbir gerekçe göstermeden 48 saat gözaltında tutabilecek. Bunun ne olduğunu siz söyleyin bize. Demoklesin kılıcı gibi devlet terörünün kılıcı başınızda olacak. Hak aramayı aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Bütün vatandaşların bilincini tutsak etmek için uğraşan bir saldırı bilinci var."

'PKK sözünün arkasında duruyor, sözlerini tutmayan AKP hükümetidir'

"Kendiniz gibi düşünmeyen herkese savaş ilan ediyorsunuz. O zaman barış kelimesini ağzınıza almayın. Barış kelimesi sizin ağzınıza yakışmıyor. Barış umudu varsa HDP'nin çabası sayesindedir. Biz bütün Türkiye halklarına söz vermişiz. Barış umudunu koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz.Demokratik zeminde tartışmaya hiçbir yer bırakmamak için gayret edeceksiniz öteki taraftan PKK neden silah bırakmıyor diyorsunuz. İki yıldır PKK verdiği sözün arkasında duruyor silahını sıkmıyor. Verdiği sözü tutmayan sizsiniz. Verdiği sözü tutmayan AKP hükümetidir. Bir çözüm süreci varsa ve ilerleyecekse iki taraflı ilerleyecek. AKP hükümeti kendisine karşı olan güveni boşa harcıyor. AKP'ye oy veren bütün vatandaşların bu hükümetten hesap sorma zamanı gelmiştir. Sizi kandıramayacaklar. "

'Partimize yapılan saldırılar AKP'nin tetiklediği saldırılardır'

"Parti binalarımıza dönük ırkçı faşist saldırılar gerçekleştiriliyor. Bakın dikkatinizi çekerim çok kritik süreçlerde HDP'ye saldırmak. Bugün de o kritik süreçlerden geçiyoruz. Genel seçimlere üç ay kala Türk milletinin dinginliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda bu saldırılar gerçekleşiyor. Meclis'te milletvekillerimize linç saldırıları düzenlendiğinde parti binalarımıza eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Failler bizim için artık karanlıkta değil, failler ayan beyan ortada. AKP hükümetinin tetiklettirdiği saldırılardır bunlar. Bu paketi meşrulaştırmak amacını gütmüşlerdir. Ege Üniversitesi'nde bir saldırı gerçekleştiriliyor. Bir kişinin ölümüne neden oluyor. Ege Üniversitesinden öğrencilerle konuşuyoruz. Öğrencilere sorduğumuzda gördüğümüz gerçek şu 15 kişi stand açmış ve yüzde 90'ı dışardan getirilmiş ırkçı faşit grup bu 15 kişiye saldırıyor.150 kişi karşısında kendisini korumak için kaçmak zorunda kalan o 15 öğrenci mi bu saldırının sorumlusu? O 150 kişiyi 15 solcu gencin üstüne kim yolladıysa onlar sorumludur. O eski komandoluk görevlerine heveslenenlere yeninize geri dönün diyorum. AKP'nin bu tezgahlarına taşeron olmaya kalkmayın. AKP tarafından harcanırsınız.Biz Türkiye'nin yeni demokratik yüzüyüz. Biz bu gücü elde etmeden önce nice ateş çemberlerinden geçtik. Biz bütün saldırıları da bütün tezgahları da boşa çıkaracağız. 12 ilde eş zamanlı olarak parti binalarımız saldırıya uğradı. Kalleşçe saldırılar bunlar. Kobani için toplanmış 4 bin 500 lirayı gasp ederek çıkıp gidiyorlar. Çapulcu, vahşi bir direnişle karşı karşıyayız. Biz korkmuyoruz, biz acıyoruz artık. Bu saldırıları görünce artık acıyoruz. Ve bunu vatan millet aşkına yapıyorlar. Kalleşçe partilerimize misafir gibi gelip partimizi basıyorlar. Dimdik ayaktayız ve gümbür gümbür ilerliyoruz. Biz yine ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye halkı asla ve asla yoldaşsız değildir, sahipsiz değildir. Partisi HDP'dir."

'Türk bayrağı Kobane halkının güvencesiyle dalgalanıyor'

"Sahte zaferlerle idare edecektir hükümet. Süleyman Şah operasyonu AKP'nin sahte zaferlerinden biridir.İşin gerçeği hiç de öyle yansıtıldığı gibi çok muzaffer bir operasyon değil, yenilginin üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir operasyon. Suriye politikaları, karakolun enkazının altında kaldı. Düne kadar düştü düşecek dedikleri Kobani'ye bu operasyonu yaparken muhtaç kaldılar. Bugün Süleyman Şah Türbesi Kobani sınırları içindedir. Türk bayrağı bugün Kobani halkının güvencesiyle orada dalgalanıyor.Kobani Mürşitpınar Sınır Kapısı hala kapalı tutuluyor. Kobaniye uygulanan ambargoyu derhal kaldırmalıdır siyasi iktidar. AKP hükümetinin borcudur bu ambargoyu kaldırmak. Siz sınır ötesi operasyonda YPG'den yardım alacaksınız, hem de YPG terör örgütüdür diyeceksiniz."

'Meclis'i kadınların hakları için mücadeleye davet ediyorum'

"Bugün Türkiye siyasetinde bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken devlet şiddeti yasalarda güçlendirilmeye çalışılırken sokaklarda yine kadın cinayetleri devam ediyor. Özgecan cinayetinden sonra bu hafta yedi kadın daha öldürüldü. Her gün ölen üç kadının canından daha önemli AKP hükümetinin çıkarmak istediği yasa. Canınız istediğinde bir gecede kararnameler çıkarmayı çok iyi biliyorsunuz. Bütün Meclis'i kadınların haklarını savunmak için mücadeleye, direnmeye davet ediyorum. Üniversitelilerin işsizlikle karşı karşıya kalmaları büyük bir kabus. Hükümet çalışmak isteyenleri büyük bir kabusa sürüklüyor. Aileler çocuklarını okutmak için kendilerini paralıyorlar ama 1 milyon üniversite mezunu işsiz. Bugün 300 bin atanması yapılmayan öğretmenlerin işbaşı yapması çok mu zor? Saray yapmayıp da 300 bin öğretmenin atanacağı derslikler yapılsa sorun çözülür.40 kişilik sınıflara yığıyorsunuz öğrencileri ek derslik yapılmadığı için okul yapılmadığı için 300 bin öğretmen işsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu kabusa son vermek AKP hükümetinin bu işsizlik politikalarına son vermekle mümkündür. Türkiye'nin vergi rekortmenleri emeklilerdir, ücretli çalışanlardır."