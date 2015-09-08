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Beşir Atalay: Gerekçesi her ne olursa olsun şiddet içerikli bir eylemi tasvip etmeyiz, yapılanı onaylamıyoruz

Hürriyet gazetesi, dün gece aralarında AKP'li milletvekilinin de bulunduğu grubun saldırısına uğramıştı

08 Eylül 2015 02:00

AKP’nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atv–A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından aralarında AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 150 kişilik grubun saldırısına uğrayan Hürriyet gazetesine geçmiş olsun diledi.

Şiddet eylemlerini onaylamadıklarını belirten Atalay, şunları söyledi:

 “Gerekçesi her ne olursa olsun şiddet içerikli bir eylemi tasvip etmeyiz. Yapılanı onaylamıyoruz. Gerekçe gösterilen konuda yapılması gerekenler hukuk içinde yapılmalıdır. Suç bile olsa bunun gereğini yargı yapar.”

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