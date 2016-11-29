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Spor

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder için girişim

Devre arasında bir kanat transferi yapması beklenen Kartal'ın, genç oyuncu için teklifte bulunacağı ileri sürüldü

29 Kasım 2016 12:39

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı iddia edildi.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren ve her iki kulvarda da henüz yenilgi almayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için hareketliliğe de başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e gözünü dikti.

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Cengiz'i Altınordu'dan bu yana takip eden Beşiktaş, genç oyuncunun geçen hafta Vodafone Arena'da sergilediği futbol sonrası girişimlere başladı.

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Devre arasında bir kanat transferi yapması beklenen Kartal'ın, genç oyuncu için teklifte bulunacağı iddia edildi.

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