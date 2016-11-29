Beşiktaş'tan Cengiz Ünder için girişim

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı iddia edildi.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren ve her iki kulvarda da henüz yenilgi almayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için hareketliliğe de başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e gözünü dikti.



Gökhan Gönül için ihraç istemi!

Cengiz'i Altınordu'dan bu yana takip eden Beşiktaş, genç oyuncunun geçen hafta Vodafone Arena'da sergilediği futbol sonrası girişimlere başladı.

Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığına iptal davası

Devre arasında bir kanat transferi yapması beklenen Kartal'ın, genç oyuncu için teklifte bulunacağı iddia edildi.