Süper Lig'de bir yıldız doğuyor; Cengiz Ünder

Başakşehir'de forma giyen 19 yaşındaki Cengiz Ünder, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Ünder, son maçta 1 gol 2 asistle oynadı.

Başakşehir'in bu hafta Akhisar'ı 5-1 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Cengiz Ünder bu sezon takımı adına ikinci golünü atarken asist sayısını da dörde çıkardı.

Bu sezon performansı ve oyunuyla dikkat çeken Cengiz Ünder 19 yaşında. Abdullah Avcı sezon başında onu TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'dan transfer etti. Kulüp karşılığında İzmir temsilcisine 700 bin Euro ödedi.

Her iki kanatta da oynuyor

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Ünder, orta sahada ileriye dönük bir oyuncu olarak hem sağ hem de sol kanatta ofansif olarak oynuyor. Sol ayağını çok iyi kullanan genç futbolcunun uzak mesafeden şutları da etkili.

Gökhan Töre'yi örnek alıyor

Kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan ve kendisini futbolcu yetiştirmeye adamış bir kulüp olan Altınordu'da Cengiz Ünder'in bu başarısı diğer futbolculara örnek oluyor.

Cengiz Ünder 1997 Balıkesir doğumlu. İlk okulda okurken Bucaspor'a girdi. Kulübün imkanlarıyla ailesi de Cengiz'in futbolcu olması için Balıkesir'den İzmir'e taşındı.



Annesi hep yanındaydı babası ise işleri dolayısıyla hafta sonu gelebiliyordu. 10 yaşında girdiği Bucaspor Alt Yapısı'ndan 2014'te Altınordu'ya transfer oldu. Buradaki performansıyla sivrilip U-19 Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükseldi.



Bu sezon başı da Abdullah Avcı'nın büyük ısrarlarıyla Başakşehir'in futbolcusu oldu.

19 yaşındaki futbolcu en çok Gökhan Töre ve Douglas Costa'yı beğeniyor. Rahat adam geçebilen, soğukkanlı oynayan Cengiz Ünder sol ayağını adeta raket gibi kullanıyor ve tarzıyla 'top ayağına yakışıyor' dedirtiyor.