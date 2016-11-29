Gökhan Gönül için ihraç istemi!

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül için bazı kulüp üyeleri kulüp üyeliğinden çıkarılması için başvuruda bulundu.

Gökhan Gönül, 2014 yılında sarı lacivertli formayı giyerken, Fenerbahçe’ye üye olmuştu.



Kulüp üyelerinden Alper Pirşen, C. Can Uzkan, Mert Aksoylu, Metin Sipahioğlu ve Taner Karabağ disiplin kuruluna, tüzüğün ilgili maddelerini gerekçe göstererek Gökhan’ın ihracını istediler.

hürriyet'in haberine göre; dilekçede imzaları bulunan kulüp üyeleri, Gökhan Gönül’ün kulüp tüzüğünün 15. maddesinin 2. paragrafına uygun olmayan davranışları sergilediğini belirtti.



Bu maddeye göre, seçimle gelinen görevler hariç, başka bir kulüpte görev almak isteyen üyelerin kulüpten yazılı izin alması gerekiyor.



İhraç talebinde bulunan üyeler, Gökhan’ın, Beşiktaş’a transfer olurken Fenerbahçe’den yazılı izin almamasının tüzüğe aykırı olduğunu belirtirken, “Rakip takım formasıyla Fenerbahçe’nin stadına gelecek olmasının da ayrıca vicdanları yaralayacağını” vurguladı.

Gökhan Gönül savunmaya çağrıldı

Dilekçede Gökhan’ın tüzüğün 49. ve 50 maddesine dayanılarak üyelikten çıkarılması gerektiği belirtilerek, disiplin kurulunun işlemi bir an önce gerçekleştirmesi istendi.

Dilekçeyi işleme koyacak olan Fenerbahçe Disiplin Kurulu, prosedüre göre, savunma yapması için Gökhan Gönül’ü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda bulunan kulüp binasına davet edecek.



Beşiktaşlı futbolcu, bizzat gelerek veya vekalet vereceği avukat ile disiplin duruşmasını takip edebilecek. İhraç kararı çıkması durumunda Gökhan’ın mahkemede buna itiraz hakkı bulunuyor.