Beşiktaş'taki bombalı saldırıları Gezi'ye bağlayan Andy Ar'ın sahibi: Sözlerimin arkasındayım!

İstanbul Dolmabahçe'de ve Maçka'daki bombalı saldırıları Gezi Parkı eylemleri ile ilişkilendiren Andy Ar Araştırma Şirketi'nin sahibi Faruk Acar, sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından iki sayfalık paylaşımda bulunan Acar, "Bugünkü patlamayı da organize eden şerefsizlerin, alçakların yıllardır ülkemizdeki barış ve huzur ortamını bozmak, iç karışıklık çıkarmak için elinden geleni yapan bir üst aklın köpeği olduklarından zerre kadar şüphe duymuyorum" ifadesini kullandı. Acar, "Mısır'daki darbenin bir benzerini Türkiye'de Gezi ile planladılar" iddiasında bulundu.

Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınında bulunan Faruk Acar, "Bu süreç Gezi ile başlamıştır. 17-25 Aralık, 7 Haziran seçimi ve 15 Temmuz ile devam etmiştir" demişti

Faruk Acar'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye yol açarken, bazı kullanıcılar Acar'ın geçmişte Fethullah Gülen cemaatine yönelik övgü dolu sözlerini hatırlattı.

Acar, 17 Aralık operasyonundan sonra 22 Aralık'ta isim vermeden iktidarı eleştirerek, "Hırsızlara sahip çıkarak, gece gündüz Allah diyene saldırmayı gerçekten anlamıyorum! Nasıl bir akıl ve hırs tutulması?" tweeti atmıştı.