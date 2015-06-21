Beşiktaş'ta hedef Demba Ba yerine Yunan Mitroglou

Senegalli oyuncu Demba Ba ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu transfer etmenin planlarını yapıyor.

Futbol komitesi bir yandan Demba Ba'nın Çin ekibi Shanghai Shenhua'a transferi ile ilgili görüşmeleri sürdürürken, bir yandan da yeni golcüsünü belirlemeye çalışıyor.

Ntvspor'da yer alan habere göre, bonservisi İngiliz ekibi Fulham'da bulunan 27 yaşındaki Kostas Mitroglou, geçen sezon başında da siyah-beyazlıların gündemine gelmişti. Ancak Demba Ba'nın transferi sonrası Yunan golcüden vazgeçildi. Geçen sezon kiralık olarak Olympiakos'ta oynayan Mitroglou'nun bonservisini almak isteyen yönetim, Fulham ile pazarlık masasına oturacak.

27 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif etmeye hazırlanan Siyah-beyazlılar, Mitroglou'na ise yıllık 2 milyon Euro ücret vermeyi planlıyor. Futbol komitesi Demba Ba ile yolların kesin olarak ayrılmasının ardından Fulham'a resmi teklifini yapacak.

Futbol hayatına Almanya'da başlayan Mitroglou, 2007 yılında Olimpiakos'a transfer oldu. Yunan ekibinde geçirdiği 7 yıl boyunca 1 kez Panionios, 1 kez de Atromitos Athen'e kiralan Mitroglou, 2014 Ocak ayında Fulham'ın yolunu tuttu. 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Yunan golcü, geçen sezon başında Olimpiakos'a kiralandı.

Yunan ekibinde geçirdiği son sezonda 34 maçta 19 gol kaydeden Mitroglou'nun Fulham ile 2018 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu 35 kez görev yaptığı Yunanistan milli takımında ise 8 kez fileleri havalandırdı.