Beşiktaşlı Demba Ba'ya Katar'dan 11 milyon dolarlık teklif

Beşiktaş’ın Chelsea’dan 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Senegalli golcü Demba Ba’nın bonservisi için 11 milyon dolarlık bir teklif yapıldığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in son 3 haftasında kaybettiği 7 puanla şampiyonluk ihtimali ortadan kalkan, ikincilik şansı da mucizelere kalan Beşiktaş’ta yönetim önümüzdeki sezonun planlarına ağırlık vermeye başladı.

Fanatik’te yer alan habere göre, 2 gün önce yapılan toplantıda prensipleri belirleyen siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takımın en etkili oyuncusu olarak öne çıkan Demba Ba da dahil olmak üzere tüm futbolculara gelecek iyi teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Nitekim Senegalli’ye Katar’dan bir takımın astronomik bir rakam önererek talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın Chelsea’dan 6 milyon Euro’ya transfer ettiği tecrübeli futbolcunun bonservisi için 11 milyon dolarlık bir teklif yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de çıktığı 43 resmi maçta 27 gol atıp 7 asist yapan ve 2 gün sonra 30 yaşına girecek olan Demba Ba’ya gelen bu teklifi düşündüğü belirtildi.

Trabzon Mustafa’yı istiyor

Öte yandan Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Mustafa Pektemek’le de gelecek sezon sadece lig şampiyonluğunu düşünen ve bu doğrultuda rekabetçi olabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor’un ilgilendiği kaydedildi. Buna ek olarak Gökhan Töre’nin de önemli talipleri olduğu iddia edildi.