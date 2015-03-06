Gökhan Töre ve Demba Ba'nın bonservis bedelleri ne kadar?

Beşiktaş'ın iki yıldızını Avrupa kulüpleri takibe aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler Gökhan Töre ve Demba Ba için 20 milyon Euro transfer ücreti belirledi.

6 milyon euro'ya gelmişti

Millet gazetesinde yer alan habere göre, Chelsea’den gelen 29 yaşındaki Senegalli golcü Demba Ba ile 2018 yılına kadar mukavele yapıldı. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alıyor.

4 milyon EURO'ya gelmişti

Rubin Kazan’dan kiralanan ve geçen sezon sergilediği performansla göze giren Gökhan Töre ise, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alındı. Özeli biraz olaylı olduğu için bu ücreti tartışılan Töre, son dönemdeki performansı ile takdir kazandı. Yıllık 1.4 milyon Euro garanti ücret alan ve 5 yıllık mukavelesi olan Töre özellikle Jose Mourinho’nun takibinde.