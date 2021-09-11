Batshuayi açılışı yaptı; Beşiktaş, üç puanı üç golle aldı

İlk 10 dakikada Michy Batshuayi ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, ilk yarı bu sonuçla bitirdi. 52. dakikada Batshuayi'nin ilginç golü ise karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş henüz 7. dakikada yeni golcüsü Batshuayi ile öne geçti. Yeni Malatyaspor bu golün şokunu atlatamadan 10. dakikada N'Koudou skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda bir kez daha Batshuayi ile güldü. Kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top Batshuayi'ye çarpıp ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık net skorla devirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesi önemli bir galibiyete imza attı.

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Beşiktaş kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlı ekip sezonun dördüncü maçını da gol yemeden tamamladı.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden ve ikinci haftada Gaziantep ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'u da 3-0'la geçen siyah-beyazlılar böylelikle yeni sezonun geride kalan 4 haftasında henüz gol üzüntüsü yaşamadı. Yeni Malatyaspor'un ikinci yarıdaki bir şutu ise direkten döndü.

Batshuayi ve Pjanic'ten siftah

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan ancak gol atamayan Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında takımını 7. dakikada 1-0 öne geçiren ilk golü kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Batshuayi ilginç bir golle müsabakadaki ikinci golüne imza attı.

Kendisine gönderilen geri pası uzaklaştırmak için ceza sahası önüne gelen Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun vurduğu top Batshuayi'ye çarparak boş kaleye girdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic de ilk maçında Batshuayi'ye golün pasını vererek gol sevincine ortak oldu ve ilk gol pasını verdi.

Sakatlanan Vida maçı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida, mücadelenin 20. dakikasında oyundan alındı.

Bir pozisyonda yerde kalan ve bir süre tedavisi saha dışında devam ettikten sonra birkaç dakika daha oyuna devam eden Vida, mücadelenin 20. dakikasında topu dışarı atarak değişiklik yapılması gerektiğini işaret etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida'nın yerine Welinton'ı sahaya sürdü.

Alex Teixeira yine sakatlandı

Beşiktaş formasıyla ilk kez geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkan ve mücadelenin ardından sakatlandığı açıklanan Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında oyundan alınan Brezilyalı futbolcunun yerine bir başka yeni transfer Can Bozdoğan oyuna girdi.

20 yaşındaki Can Bozdoğan da bu akşam ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan bir başka isim oldu.

N'Koudou da sakatlar kervanında

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan N'Koudou da Vida ve Teixeira gibi sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında kendini yere bırakan siyah-beyazlı futbolcu, oyundan alınırken yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Galibiyet üçlüsü Pjanic'ten

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Son düdüğün ardından tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular 3 puanın sevincini taraftarlarla paylaşırken üçlü adı verilen tezahüratı yeni transfer Pjanic başlattı.

Beşiktaşlı taraftarlar maç içinde de zaman zaman teknik direktör Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın, maçın bitmesinin ardından uzun süre kendisini tribünlere çağıran taraftarları kıramadı ve soyunma odasından dönerek tribünleri selamladı ve tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic (Dk. 69 Mehmet Topal), Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal (Dk. 69 Gökhan Töre), Nkoudou (Dk. 68 Kenan Karaman), Batshuayi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya (Dk. 72 Haqi Osman), Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 57 Chouiar), Nshimirimana, Aabid (Dk. 75 Mallan), Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş) Goller: Dk. 7 ve 52 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

GOL: 7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

GOL: 10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

GOL: 52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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