Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz: Penaltımız verilmedi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından sitem etti. İlk yarıda bir penaltılarının verilmediğini vurgulayan Buz, ''Bize göre %100 penaltı var. 1-0 bir öne geçelim, penaltımızı verin. Kaybedersiniz, yenersiniz, bunu tartışmak isterim. Orada penaltı hakkımızsa, penaltının verilmesi gerekiyor" dedi.

Süper Lig 'in 4. haftasında Beşiktaş 'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü İrfan Buz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İlk yarıda karşılaşma 0-0 devam ederken penaltılarının verilmediğini vurgulayan Buz, "Penaltımız vardı, verilmedi. 1-0 bir öne geçelim, penaltımızı verin." dedi ve ekledi:

"Beşiktaş'a cevap veremedik. Bize göre %100 penaltı var. Kaybedersiniz, yenersiniz, bunu tartışmak isterim. Orada penaltı hakkımızsa, penaltının verilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ı kutluyorum, kendi sahalarında iyi oynadılar."