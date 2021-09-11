Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını yaşamalıyız, skora sonra bakarız

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maçı değerlendirdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u Michy Batshuayi'nin (2) ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 3-0 yendi. Siyah-Beyazlılar puanını 10 yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın galibiyetin ardından beIN Sports'a değerlendirmeler yaptı.

Yalçın, "Milli maç dönüşleri kolay değil zor oluyor. Amerika'ya giden oyuncular var, geç gelenler var. Oynadığımız takım da lige konsantre olmuş iyi bir Yeni Malatyaspor'du. Oyuncularımız maça konsantre olmuş. İç sahada fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ama ilk devre iki zorunlu değişiklik yaptık. O hamleler sonrakileri etkiledi. Hafta içi önemli bir maç var, onun da provasını yapmaya çalıştık. Tabii ikisi çok farklı maçlar. Şimdi tamamen o maça odaklanacağız" diye konuştu.

Alex Teixeira, Domagoj Vida ve N'Koudou'nun sakatlığı ne durumda?

Sergen Yalçın, maç esnasında sakatlanan oyuncularla ilgili olarak, "Alex, Vida ve N'Koudou'nun durumlarıyla ilgili bilgim yok, henüz konuşmadım. Ama Alex Teixeira'nın oynayacağını düşünmüyorum. Diğer ikisi ciddi sakatlıklar değil ama Alex'in ne kadar dışarıda kalacağına bakacağız. Hepsi yarın belli olacak" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını yaşamalıyız"

Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçını da değerlendirdi.

"Öncelikle oynayacağımız kulvarın heyecanını yaşamalıyız. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir kulvar. En üst seviye. Mücadele etmek istiyoruz. Taraftarımızın hoşuna gidecek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Oynayacağımız takım ofansif hattı çok güçlü bir takım. İnşallah başlangıcımız iyi olur. Günün heyecanını yaşayalım, taraftarımız maç izleyip eğlensin oyuncularımız da bunun için mücadele etsinler, skora sonra bakarız."