Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi mesajı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımın bu sezon çok başarılı olacağını vurgularken taraftarlardan da övgüyle söz etti.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşmada ilk golün asistini yapan Pjanic, siyah-beyazlı formayla mutlu olduğunu dile getirirken "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımın ve hocamızın verdiği desteklerden dolayı çok iyi hissediyorum. Türkiye'de olmak, İstanbul'da olmak ve bu muhteşem taraftarlarla beraber olmak muhteşem. Bu sezon çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak için her şeye sahibiz"

"Bu kolay bir maç olmadı. Kolay olmasını beklemiyorduk ama kolaylaştıran biz olduk. Tempoyu biz ayarladık. Biraz da dinlendik. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye ama Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi işler yapması için her şeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bizim takımımız o kulvarda mücadele etmeye hazır."

"Maçı bırakıp taraftarları izledim"

"Ben sahaya çıktığımda bir yerden sonra maçı değil taraftarları izlemeye başladım. Bana büyük sevgi gösteriyorlar ve ben de onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum."