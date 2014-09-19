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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic: İkinci golü atıp fişi çekmeliydik

'Demba Ba'yı henüz hazır olmadığı için kullanmadık. Kendisiyle konuştuk ve böyle bir karar aldık. Oyun 0-0 gitseydi belki kullanabilirdik'

19 Eylül 2014 02:49

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 1-1’lik Asteras beraberliği sonrası açıklamalarda bulunan Slaven Bilic, "İkinci golü atıp fişi çekmeliydik" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, çok üzgün olduğunu dile getiren Slaven Bilic, "İlk yarıda, ikinci yarıda da çok pozisyon yakaladık. İkinci golü atıp fişi çekmeliydik. Farkı açacak birçok şanş bulduk. İkinci yarıda son 10 dakika anlamsız bir şekilde rakibin üstümüze gelmesine izin verdik" dedi.

Geçen sezonda aynı durumla karşılaştıkları söyleyen Hırvat teknik adam, "2-0 öndeyken 3. golü atamayıp berabere kaldığımız maçlar oldu. Bu kez de 2. golü atamadık ve kalemizde golü gördük" şeklinde konuştu.

Berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçıyla Asteras karşılaşmasının farklı olduğunu kaydeden Hırvat teknik adam, "Çaykur Rizespor karşısında bu kadar pozisyon bulamadık. Bu maçta son  vuruşlarda yeterli kaliteyi ortaya koyamadık. Her hücumumuz tehlikeliydi, ancak maçı bitirecek ikinci golü atamadık. 1-0 riskli bir skordur, rakip gol atabilir. Basit bir top kaybı yaptık, rakip de kontraya çok iyi çıktı ve golü buldu" dedi.

Bilic, Asteras karşısında Demba Ba'yı oynatmamasıyla ilgili olarak, "Henüz hazır olmadığı için kullanmadık. Takımla fazla antrenman yapamadı. Kendisiyle konuştuk ve böyle bir karar aldık. Oyun 0-0 gitseydi belki kullanabilirdik" yanıtını verdi.

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