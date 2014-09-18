Beşiktaş: 1 Asteras: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Asteras ile 1-1 berabere kaldı. 33’te Gökhan Töre ile öne geçen; birçok pozisyondan yararlanamayan Kara Kartal, 88’de yediği golle yıkıldı.

Beşiktaş sahaya Tolga - Necip, Franco, Sivok, Motta - Atiba, Veli - Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre - Mustafa Pektemek 11’i ve 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı.

Staikos Vergetis’in çalıştırdığı Yunan ekibi ise Kosicky, Lluy, Sankare, Goian, Panteliadis, Usero, Rolle, Zisopoulos, Mazza, Barrales, Badibanga 11’iyle sahadaydı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, 8’de Goian'ın Oğuzhan’a yaptığı faulün ardından ceza sahası yayı dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Oğuzhan geçti. Milli futbolcunun şutu üst direğe çarpıp kale çizgisi üzerinde sekti. Pozisyonun devamında Asteras savunması topu kafayla kornere uzaklaştırdı.

9’da Motta'nın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin şutu farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

17’de sol kanattan Motta'nın yaptığı orta Mustafa Pektemek'in dizinden sekip ceza sahası yayı içerisinde bulunan Olcay Şahan'a geldi. Olcay ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti fakat top az farkla üstten dışarı çıktı.

26’da Oğuzhan’ın pas hatasıyla Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Zisopoulos, seri hareketlerle sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunu çekti. Ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

Geçen sezondan bu yana “sakatlıklarla çok yakın dost” olan Beşiktaş, 30’da yine aynı sorunla yüzleşti. Takımın gol silahı Mustafa Pektemek sakatlandı. Demba Ba’nın da yokluğunda oyuna Cenk Tosun dahil oldu.

Beklenen gol ise 33. dakikada geldi... Oğuzhan’ın topuk pasıyla ceza sahası yayının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin gelişine şutu, yan direğe de çarpıp kaleci Tomas Kosicky'nin solundan ağlarla buluştu.

İlk yarı 1-0 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrenin başında Asteras oyunda dengeyi kurmaya çalıştı ama temsilcimiz buna izin vermedi. 66’da kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Oğuzhan geçti. Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekip ceza sahası içerisinde bulunan Olcay’a geldi. Olcay'ın gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

69’da Oğuzhan çıktı, yerine Jose Sosa girdi. Böylece 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Beşiktaş formasını ilk kez giydi.

73’te sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Jose Sosa, Gökhan Töre ile paslaşarak kullandı. Ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin gelişine çektiği şut kaleci Tomas Kosicky'de kaldı.

Fakat her şey yolundayken; Beşiktaş yine rakip sahada oynarken ve seyircisinin de desteği çoğalmışken beklemediği anda golü yedi. 88’de Asteras, Facundo Parra'nın attığı golle skorda dengeyi sağladı. Bu gol, zaten soğuk olan Olimpiyat Stadı’ndaki havaya buza çevirdi.

Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Asteras ile 1-1 berabere kaldı.