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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic'ten 'İngiltere'ye gidecek' iddialarına yalanlama

Slaven Bilic: Ben buraya olan bağlılığımı, buraya olan sevgimi geride kalan 1,5 yıllık süreç içerisinde her gün gösterdim

04 Nisan 2015 00:26

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig'inde bir takım çalıştıracağı iddialarıyla ilgili olarak, "Bunlar tamamen dedikodu. Benim için bağlayıcı olan unsur sözleşme değil. Her fırsatta bunu dile getiriyorum, burada bulunmaktan ötürü oldukça mutluyum" dedi.

Bilic, sezon sonunda İngiltere'ye transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Bunlar tamamen dedikodu. Benim için bağlayıcı olan unsur sözleşme değil. Her fırsatta bunu dile getiriyorum, burada bulunmaktan ötürü oldukça mutluyum. Ben buraya olan bağlılığımı, buraya olan sevgimi geride kalan 1,5 yıllık süreç içerisinde her gün gösterdim. Arsenal'e, Tottenham'a, Liverpool'a karşı gösterdiğimiz iyi performanslardan sonra bu tür dedikodular konuşuluyorsa, bunlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak dediğim gibi bunlar tamamen söylenti."

 

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