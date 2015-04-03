Beşiktaşlı yönetici: Slaven Bilic 500 bin Euro'ya serbest kalabilir

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem kendilerinin hem de Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic’in 500 bin Euro karşılığında serbest kalması yönünde opsiyona sahip olduğunu ifade etti.

Ahmet Nur Çebi ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı futbol takımını takip eden gazetecilerle bir araya geldi.

Çengelköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada siyah-beyazlı yöneticiler, sezonun değerlendirmesini yaptı. Ahmet Nur Çebi, kalan 9 maçı kazanıp şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sezon sonu değerlendirmesini de ligin bitmesiyle birlikte yapacaklarını kaydeden Çebi, teknik direktör Slaven Bilic'in durumunu da değerlendirdi ve Hırvat çalıştırıcının kalmasını istediklerini dile getirdi.

Siyah-beyazlı takımın yöneticisi, hem kendilerinin hem de Bilic'in 500 bin Euro karşılığında serbest kalması yönünde opsiyona sahip olduğunu ifade etti.

Metin Albayrak ise şampiyon olmaları halinde kulübün en anlamlı başarısını yakalamış olacaklarını dile getirdi. Ligde 9 haftanın kaldığını hatırlatan Albayrak, "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Olmayı da çok istiyoruz. Kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu sezon stadımız yok. Maddi durumlar, takımın yaşadığı sakatlıklar ve yaptığı mücadele ortada. Bu yüzden biz şampiyon olursak anlamı çok değişik olacak" ifadelerini kullandı.