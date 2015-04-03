T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı yönetici: Slaven Bilic 500 bin Euro'ya serbest kalabilir

Hırvat teknik adamın Beşiktaş'taki geleceği tartışılıyor

03 Nisan 2015 00:27

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem kendilerinin hem de Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic’in 500 bin Euro karşılığında serbest kalması yönünde opsiyona sahip olduğunu ifade etti.

Ahmet Nur Çebi ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı futbol takımını takip eden gazetecilerle bir araya geldi.

Çengelköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada siyah-beyazlı yöneticiler, sezonun değerlendirmesini yaptı. Ahmet Nur Çebi, kalan 9 maçı kazanıp şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sezon sonu değerlendirmesini de ligin bitmesiyle birlikte yapacaklarını kaydeden Çebi, teknik direktör Slaven Bilic'in durumunu da değerlendirdi ve Hırvat çalıştırıcının kalmasını istediklerini dile getirdi.

Siyah-beyazlı takımın yöneticisi, hem kendilerinin hem de Bilic'in 500 bin Euro  karşılığında serbest kalması yönünde opsiyona sahip olduğunu ifade etti.

Metin Albayrak ise şampiyon olmaları halinde kulübün en anlamlı başarısını yakalamış olacaklarını dile getirdi. Ligde 9 haftanın kaldığını hatırlatan Albayrak, "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Olmayı da çok istiyoruz. Kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu sezon stadımız yok. Maddi durumlar, takımın yaşadığı sakatlıklar ve yaptığı mücadele ortada. Bu yüzden biz şampiyon olursak anlamı çok değişik olacak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

slaven bilicbeşiktaştransfergelecekbonservistazminatfesihhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24