Beşiktaş sokaklarında 'nefret suçlarına' karşı afişler asıldı

İstanbul Beşiktaş Belediyesi, 20 Kasım "Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü"nde billboardlara nefret suçlarına karşı afişler astı.

Bianet'te yer alan habere göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yazılı bir açıklamayla “bugüne kadar nefret suçları sonucunda kaybettiğimiz LGBTİ bireyleri huzurlarınızda saygıyla anıyorum” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Belediyesi olarak toplumsal vicdanımızı yaralayan en önemli başlıklardan biri olan nefret suçları ve eşcinsel/trans namus cinayetleri konusunda ciddi adımlar atmak üzere çalışıyoruz. LGBTİ haklarını insan hakkı olarak kabul edip buna göre hizmetlerimizi ve politikalarımızı şekillendiriyoruz. Bu anlayışımızın ilk adımı olarak, 2014 yerel seçimlerinden hemen öncesinde, SPoD LGBTİ Derneği’nin hazırlamış olduğu ‘LGBTİ-Dostu Belediyecilik Protokol Metni’ni, Beşiktaş Meydanı’nda Beşiktaş halkının önünde imzalayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik ve LGBTİ dernekleriyle işbirliği içinde çalışmalar yapacağımızı ilan ettik. Belediyemiz içinde kurduğumuz “Eşitlik Birimi” sayesinde LGBTİ dernekleriyle ilişkiyi her geçen gün güçlendirerek sürdürüyoruz.

Beşiktaş Belediyesi olarak bu konuda yapılacak çalışmalarda deneyim paylaşımına ve kamu, yerel, sivil kesimlerle yapılacak işbirliklerine her zaman açık olduğumuzu kamuoyuna bildiriyorum."

Nefret cinayetlerinde öldürülen trans arkadaşlarımızı unutmamak için” yazan afişlerde, LGBTİ aktivistlerinin “Nefret İnat Yaşasın Hayat” pankartlarıyla fotoğrafları yer alıyor.