Beyoğlu'ndaki trans cinayetinde katil çocuk mu?

Beyoğlu'nda iki gün önce yaşanan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trans cinayeti ile ilgili 17 ve 19 yaşında iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Nisan'da yaşanan silahlı saldırıda Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı binanın ikinci katında oturan takma adı Çağla olan İsmail Ö.'nün (26) öldürülmesi ve Mehmet K.'nın (45) yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis ekipleri, saldırının yaşandığı andan kısa süre sonra sokaktan koşarak uzaklaşan iki kişinin H.T. (17) ve T.M. (19) olduğunu belirledi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Bahçeşehir'de bir adreste saklandığı belirlenen H.T, asayiş polisin kısa süre önce düzenlediği baskında, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Polis, H.T'ye yaptığı ilk sorguda, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı T.M'nin yerini öğrendi ve gerçekleştirdiği ikinci baskında T.M'yi de gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Emniyet'e getirilen şüphelilerden H.T. ile T.M'nin ilişkiye girmek için anlaştıkları, olayın yaşandığı eve gittikleri ancak sonra ilişkiden vazgeçip paralarını geri istedikleri, bu sırada çıkan kavgada H.T'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheliden H.T. 18 yaşında küçük olduğu gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.