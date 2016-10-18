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Spor

Beşiktaş, Napoli karşısında ilklerin peşinde

Siyah-beyazlıların, İtalyan ekipleri karşısında galibiyeti bulunmuyor

18 Ekim 2016 17:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 19 Ekim Çarşamba günü İtalya'nın Napoli takımına konuk olacak Beşiktaş, bu ülke temsilcilerine karşı şu ana dek başarısız sonuçlar aldı.

Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla şu ana dek 11 maç yapan Beşiktaş, galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu maçlarda 2 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, 9 kez rakiplerine mağlup oldu.

İtalyan temsilcileriyle ilk maçını 1975-1976 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Fiorentina ile yapan Beşiktaş, iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Parma ile oynadığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

 

Beraberlikler Lazio ve Fiorentina'ya karşı

 

Beşiktaş, iki beraberliğini ise Inter ve Lazio karşısında yaşadı. 1987-1988 sezonunda sahasında, Inter ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlıların, 2003-2004'te ise Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile deplasmanda yaptığı karşılaşma 1-1 tamamlandı.

 

Napoli ile ilk randevu

 

Beşiktaş, İtalya'nın önemli takımlarından Napoli ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı en çok maçı Lazio ile (4 karşılaşma) yapan siyah-beyazlı takım, Fiorentina, Milan ve Inter ile ikişer kez oynadı. Beşiktaş, bir kez de Parma ile Avrupa kupası maçı yaptı.

Napoli ile oynayacağı ilk maçı kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, ayrıca İtalyan ekipleri karşısındaki şanssızlığını da yenmeye çalışacak.

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