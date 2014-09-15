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Spor

Çarşı, Beşiktaş maçında 'müebbet protestosu'na hazırlanıyor

Çarşı grubunun, bu akşamki Beşiktaş-Ç.Rizespor maçında 'darbeye teşebbüs' iddiasını protesto etmesi bekleniyor

15 Eylül 2014 14:48

Olimpiyat Stadı'nda bugün Çaykur Rize'yi konuk edecek Beşiktaş, ayrıca tarihi bir protestoya da ev sahipliği yapacak. Gözler her ne kadar sahada olsa da kulaklar ağırlaştırılmış müebbet istenen Çarşı'da olacak.

'Darbeye teşebbüs etmek' iddiasıyla aralarında Çarşı Grubu üyeleri de bulunan 35 kişi geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. İlk davaları 16 Aralık'ta görülecek olan Çarşı'ya günden güne dünyanın dört bir yanından destek geliyor. Önce Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, “Barışçıl protestoları destekliyoruz. Türkiye'nin ifade özgürlüğüne sahip çıkmasını istiyoruz ” demiş, önceki gün de hem Borussia Dortmund hem de Bayern Münih taraftarları, hazırladıkları pankartlarla "Çarşı'nın yanındayız” mesajı vermişti.

 

Davadan sonra ilk kez

 

Savcılığın kabul ettiği söz konusu iddianameden sonra Beşiktaşlı taraftarlar ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Çarşı'nın tepkisi Rizespor maçında gür bir sesle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş-Rize karşılaşmasında sahadaki futbolun yanı sıra kulaklar da Çarşı'da olacak.

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