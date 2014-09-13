Darbecilikle suçlanan çArşı'ya Almanya'dan dev destek

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı üyelerinden 35 kişinin Gezi Parkı olaylarında "hükümeti yıkmaya teşebbüs" ettikleri iddiasıyla 'müebbet hapis' istemiyle yargılanması, Bundesliga'da da büyük yankı uyandırdı.

Borussia Dortmund'un bugün Freiburg ile oynadığı maçta Dortmund taraftarları Türkçe pankartlar açarak çArşı'ya destek verdi.

Pankartlar, sarı-siyahlı takımın en ateşli taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde açtı.



Açılan Türkçe pankartlarda "Çarşı ultras, yolunuz için savaşın" ve "Asla pes etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

Bir destek de Bayern Münih taraftarlarından

Almanya'da çArşı'ya tek destek veren Dortmund taraftarları olmadı. Bayern Münih taraftarları da Stuttgart maçında "Çarşı için adalet, Ultralar omuz omuza" ve "Her yer Taksim her yer direniş" pankartları açtı.