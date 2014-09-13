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Spor

Darbecilikle suçlanan çArşı'ya Almanya'dan dev destek

Hükümeti yıkmaya teşebbüsten müebbet hapis istemiyle yargılanan çArşı üyelerine, Bundesliga'nın iki devi Bayern Münih ve B.Dortmund taraftarları açtıkları pankartlarla destek verdi

13 Eylül 2014 21:29

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı üyelerinden 35 kişinin Gezi Parkı olaylarında "hükümeti yıkmaya teşebbüs" ettikleri iddiasıyla 'müebbet hapis' istemiyle yargılanması, Bundesliga'da da büyük yankı uyandırdı.

Borussia Dortmund'un bugün Freiburg ile oynadığı maçta Dortmund taraftarları Türkçe pankartlar açarak çArşı'ya destek verdi.

Pankartlar, sarı-siyahlı takımın en ateşli taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde açtı.

Açılan Türkçe pankartlarda "Çarşı ultras, yolunuz için savaşın" ve  "Asla pes etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

 

Bir destek de Bayern Münih taraftarlarından

 

Almanya'da çArşı'ya tek destek veren Dortmund taraftarları olmadı. Bayern Münih taraftarları da Stuttgart maçında "Çarşı için adalet, Ultralar omuz omuza" ve "Her yer Taksim her yer direniş" pankartları açtı.

 

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