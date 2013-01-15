Beşiktaş İskelesi'ndeki ölüm kameraya böyle yansıdı

İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettinpaşa İskelesi'nde vapurdan inerken denize düşen yolcunun denize düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde denize düştükten sonra görevlilerin kurtarmaya çalıştığı yolcu vapurla iskele arasında oluşan akıntıya kapılarak sulara gömülüyor. Deniz polisi bu görüntülerin kaydedilmesinden yaklaşık 1 saat sonra talihsiz işçinin cesedini denizden çıkardı.

11 Ocak'ta yaşandı

Beşiktaş 'taki Barbaros Hayrettinpaşa İskelesi'nde 11 Ocak'ta meydana gelen olay, vapurun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vapur iskeleye yanaştıktan sonra görevliler halat atarak sürme iskele verdiler. Daha sonra görevliler tarafından kırmızı güvenlik şeridi açılınca yolcular inmeye başladı. Bu sırada bazı yolcular sürme iskeleyi kullanırken bazıları ise boşluktan geçmeye başladı.

Platformu es geçip iskeleye atlayınca

Birkaç dakika sonra sürme iskele yerine boşluktan geçmeye çalışan Haydar Kayır, ayağının kaymasıyla vapurla iskele arasına düştü. Kayır'ın düştüğünü gören iskele ve vapur görevlileri yardıma koştu. Su üzerinde yardım bekleyen Kayır'a halat attılar.

Halata tutundu ama...

Kayır'ın halatı tutarak su üzerinde kalmasını sağladılar. Bu sırada kaptan makineyi çalıştırarak mesafeyi açmak istedi. Vapur yaklaşık 2-3 metre açıldı. Bu sırada can havliyle halata tutunan yolcu, makinenin oluşturduğu girdapla sulara gömüldü.