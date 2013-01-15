T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beşiktaş İskelesi'ndeki ölüm kameraya böyle yansıdı

Beşiktaş vapurundan düşme anı ve göz göre göre ölümün görüntüsü ortaya çıktı...

15 Ocak 2013 21:50

İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettinpaşa İskelesi'nde vapurdan inerken denize düşen yolcunun denize düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde denize düştükten sonra görevlilerin kurtarmaya çalıştığı yolcu vapurla iskele arasında oluşan akıntıya kapılarak sulara gömülüyor. Deniz polisi bu görüntülerin kaydedilmesinden yaklaşık 1 saat sonra talihsiz işçinin cesedini denizden çıkardı.

 

11 Ocak'ta yaşandı

 

Beşiktaş 'taki Barbaros Hayrettinpaşa İskelesi'nde 11 Ocak'ta meydana gelen olay, vapurun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vapur iskeleye yanaştıktan sonra görevliler halat atarak sürme iskele verdiler. Daha sonra görevliler tarafından kırmızı güvenlik şeridi açılınca yolcular inmeye başladı. Bu sırada bazı yolcular sürme iskeleyi kullanırken bazıları ise boşluktan geçmeye başladı.

 

Platformu es geçip iskeleye atlayınca

 

Birkaç dakika sonra sürme iskele yerine boşluktan geçmeye çalışan Haydar Kayır, ayağının kaymasıyla vapurla iskele arasına düştü. Kayır'ın düştüğünü gören iskele ve vapur görevlileri yardıma koştu. Su üzerinde yardım bekleyen Kayır'a halat attılar.

 

Halata tutundu ama...

 

Kayır'ın halatı tutarak su üzerinde kalmasını sağladılar. Bu sırada kaptan makineyi çalıştırarak mesafeyi açmak istedi. Vapur yaklaşık 2-3 metre açıldı. Bu sırada can havliyle halata tutunan yolcu, makinenin oluşturduğu girdapla sulara gömüldü.

ETİKETLER

vapurbeşiktaşistanbulöldükemara

İlgili Haberler

Vapurdan inerken yaşamını yitirdi

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan denize düşen adam, boğularak hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24