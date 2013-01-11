Vapurdan inerken yaşamını yitirdi

İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettinpaşa İskelesi'nde vapurun yanaştığı sırada iskeleye atlamaya çalışan 43 yaşındaki temizlik işçisi Haydar Kayır, denize düşerek yaşamını yitirdi.

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan denize düşen adam, boğularak can verdi.

Olay, saat 14.30 sularında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nde meydana geldi.

43 yaşındaki temizlik işçisi Haydar Kayır, Ataşehir'deki evinden çıkarak Kadıköy İskelesi'nden vapura bindi.

Beşiktaş'taki iskeleye yanaşılırken iddiaya göre Haydar Kayır, henüz iskele verilmeden atladı. Ayağı boşluğa gelen Kayır, denize düştü.

Vapur çalışır vaziyette olduğundan denize düşen adam akıntıyla birlikte dibe çekildi.

İskele görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen deniz polisine ait dalgıçlar, Kayır'ın cesedine ulaşarak iskeleye çıkardı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayır'ın cesedi savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası olan Kayır'ın ölüm haberini alan Beşiktaş Belediyesi temizlik işçileri olay yerine geldi.

Kayır'ın Beşiktaş'taki görev yerine gelirken bu kazanın yaşandığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı sırada aynı vapurda yolculuk yapan Sinem Sönmez, Kayır'ın vapurun yanaştığı sırada gemiden inmek için iskeleye atladığını bu sırada denize düştüğünü söyledi.

Kayır'dan önce de iskeleye atlayanların olduğunu söyleyen Sönmez, Kayır'ın düşmesinin ardından gemide panik havasının oluştuğunu, vapurun durması gerekirken kaptanın ileri geri giderek şaşkınlık yaşadığını iddia etti.

Dalgıçların çok kısa sürede olay yerine geldiklerini söyleyen Sönmez, Kayır'ın kurtulamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.