Beşiktaş ilk Türk takımı oldu

Beşiktaş, Türk ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 5 maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu.



Bu alanda bundan önce en başarılı performansı 2007-2008'de Fenerbahçe gösterdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 5. maçında Inter'e 3-0 yenilmişti.

Beşiktaş, 5 maçta bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak bu rekoru beş maça çıkardı.

Beşiktaş, rakibi karşısında aldığı beraberlikle puanını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorunu da egale etti.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6. kez mücadele eden ve en yüksek puanını Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004'te 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan toplayarak alan siyah-beyazlı takım, bu puana 5 maç sonunda ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorunu kırdı

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir başka rekoru daha kırmış oldu.

Beşiktaş, bu organizasyondaki en fazla golü de bu sezon attı. 1997-1998'deki Şampiyonlar Ligi deneyiminde 6 gol atarak rakip fileleri en fazla havalandırdığı dönemi yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise şimdiden 9 gole ulaşmayı bildi.

2000-2001 ve 2007-2008'de dörder gol atan Beşiktaş, 2003-2004'te 5 ve 2009-2010'da ise 3 gol bulmuştu.