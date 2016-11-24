T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş ilk Türk takımı oldu

Beşiktaş, Benfica maçında beraberlikle puanını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorunu da egale etti

24 Kasım 2016 11:48

Beşiktaş, Türk ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 5 maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu.

Bu alanda bundan önce en başarılı performansı 2007-2008'de Fenerbahçe gösterdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 5. maçında Inter'e 3-0 yenilmişti.

Beşiktaş, 5 maçta bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak bu rekoru beş maça çıkardı.

Beşiktaş, rakibi karşısında aldığı beraberlikle puanını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorunu da egale etti.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6. kez mücadele eden ve en yüksek puanını Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004'te 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan toplayarak alan siyah-beyazlı takım, bu puana 5 maç sonunda ulaştı.

 

Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorunu kırdı

 

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir başka rekoru daha kırmış oldu.

Beşiktaş, bu organizasyondaki en fazla golü de bu sezon attı. 1997-1998'deki Şampiyonlar Ligi deneyiminde 6 gol atarak rakip fileleri en fazla havalandırdığı dönemi yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise şimdiden 9 gole ulaşmayı bildi.

2000-2001 ve 2007-2008'de dörder gol atan Beşiktaş, 2003-2004'te 5 ve 2009-2010'da ise 3 gol bulmuştu.

ETİKETLER

BeşiktaşBenficarekor

İlgili Haberler

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Dinamo Kiev'in safdışı kaldığı B Grubu'nda Beşiktaş ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilir

Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 yenik kapattığı maçta Benfica ile 3-3 berabere kaldı

Beşiktaş-Benfica maçı için spor yazarları ne dedi?

Spor yazarları 3-3'lük Beşikta-Benfica maçını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24