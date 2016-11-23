Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Beşiktaş bugün Benfica ile kendi sahasında karşılaşacak. Bu maç öncesi siyah-beyazlıların yer aldığı B Grubu'nda matematik hesapları oldukça karışık.



Siyah-beyazlılar gruptan çıkmayı da garantileyebilir, işini son maçlara da bırakabilir ya da Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir.

Beşiktaş'ın gruptan çıkmasını sağlayacak hesaplar

1- Beşiktaş'ın Benfica'yı Vodafone Arena'da yenip Dinamo Kiev'den de en az bir puan alması gruptan çıkması için yeterli olacak. Bu durumda 10 puana ulaşacak olan Beşiktaş, hem Napoli'yi hem Benfica'yı yendiği için tüm averajlarda üstün konuma geçecek.



Son maçta Napoli ve Benfica'nın birbiri ile karşılaşacağı düşünüldüğünde 10 puana ulaşmış olan Siyah-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış olacak.

2- Beşiktaş'ın gruptan çıkması için diğer bir yol ise Napoli'nin Dinamo Kiev'e puan kaybetmesi olacak.Tabii bu ihtimal yine Benfica karşısında alınacak galibiyet halinde geçerli olacak bir ihtimal.



Napoli'nin Kiev'e puan kaybetmesi, Beşiktaş'ın da Benfica'yı yenmesi durumunda 9 puana ulaşacak olan Siyah-beyazlılar son maç öncesi ilk ikiyi garantileyecek ve gruptan çıkacak.



Çünkü son maçta Napoli ile Benfica karşılaşacağı için iki takımdan biri mutlaka eleneceği için gruptaki son maçlar sıralamayı belirleyen maçlar olacak.

3- Beşiktaş'ın aklına bile getirmek istemediği puan kaybı durumunda ise gruptan çıkma şansı son maça kalacak.



gamaspor'un haberine göre; Napoli'nin Kiev'i yenip Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde son maçta sadece galibiyet yeterli olamayacak ve Napoli Benfica maçının sonucu siyah-beyazlıların sıralamasını belirleyecek.



Bu seçenek ise Beşiktaş - Benfica maçının berabere bitmesi durumunda geçerli olacak bir seçenek.Çünkü beraberlik halinde puanlar Napoli 10 Benfica 8 Beşiktaş 7 olacağı için son maçlar gruptan çıkacak takımı belirleyecek.

4- Siyah-beyazlıların Benfica'ya yenilmesi ve Napoli'nin de Dynamo'yu yenmesi durumunda ise son maçlara bakılmaksızın grup tamamen şekillenecek ve Beşiktaş 3.olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.