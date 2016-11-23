T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş’tan dünyada bir ilk: Sessiz tezahürat

Beşiktaşlı taraftarlar, bugün Benfica ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçında yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak

23 Kasım 2016 16:21

İnönü Stadı'nda oynanan son Gençlerbirliği maçında 142 desibel ile ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda giren Beşiktaş, dünyada bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde 23 Kasım Çarşamba günü Benfica ile oynanacak maçta taraftarlarının desteğiyle bir dakika boyunca sessiz tezahürat yapacak.

Irkçılığa ve işitme engellilerin problemlerine dikkat çekilecek

Maçın başlama düdüğü ile birlikte bir anda susarak bir dakika boyunca işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" diye bağıracak olan Beşiktaşlı taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkat çekecek.

Taraftara videolu destek çağrısı

Futbolcuları Atiba HutchinsonAndreas BeckNecip Uysal ve Gökhan İnler'in yer aldığı tanıtım filmini resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlayan kulüp, taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

İşte o video:

 

ETİKETLER

Beşiktaşsessiz tezahüratdünyada ilkvideoizleişaret dilitaraftarŞampiyonlar LigiçağrıBenfica

İlgili Haberler

Beşiktaş-Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak

Rakip Benfica, hedef 3 puan

Beşiktaş'ta Talisca ve Caner Erkin dışında eksik oyuncu bulunmuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24