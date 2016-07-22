Beşiktaş Gomez'in alternatifini Türkiye'den buldu

Beşiktaş uzun zamandır son kararını beklediği Gomez’den, “Türkiye’ye dönmeyeceğim” haberini aldıktan sonra alternatif golcü arayışlarını hızlandırdı. Gündemde Jose Sosa ile takas olması planlanan Milan’ın Brezilyalı yıldızı Luiz Adriano da var ama çok daha tanıdık bir isim listede hızla zirveye tırmanıyor. O oyuncu, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla harikalar yaratan Samuel Eto’o. 31 maçta 20 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyan Kamerunlu’nun da, Antalyaspor cephesinin de Beşiktaş fikrine çok sıcak baktığı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre, Eto’o kariyerinin son döneminde tekrar bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak isterken, kendisini Güney ekibine transfer eden Gültekin Gencer, “Benim dönemimde de birkaç mesaj gelmişti Eto’o için. Ancak resmi bir teklif olmayınca kaldı” ifadesini kullandı.

Antalyaspor’un şimdiki Başkanı Ali Şafak Öztürk ise, “Bize resmi bir teklif yok şu an için. Ancak gelirse tabi ki değerlendirir, şartlara bakarız. Değerini bulan her oyuncu için görüşebiliriz”

mesajlarını yolladı. Önümüzdeki hafta transferde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Paşa’dan Eren açıklaması

Kartal’ın yoğun sezonu düşünerek 1 değil 2 forvet için çalıştığı da gelen haberler arasında. Bu paralelde Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz Beşiktaş’tan Eren Derdiyok için teklif aldıklarını açıkladı ve “En kısa zamanda kendilerine geri dönüş yapacağız” ifadesini kullandı.