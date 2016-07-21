İşte Beşiktaş'ın yeni forvet adayları

Beşiktaş Mario Gomez'in takımda kalmama kararı sonrası santrafor arayışlarına hız verdi.

Başkan Fikret Orman'ın bir hafta önce yaptığı "Mario Gomez'in kalmama ihtimaline karşın biz de santrafor adayları ile görüşüyoruz. B planımız hazır" açıklamalarından sonra dikkatler Beşiktaş transfer komitesinin yapacağı temaslara yöneldi. Adaylar arasında Balotelli, Huntelaar, Remy, Llorente ve Wilfred Bony var.

Takımın oyun yapısını ve son iki senedeki Demba Ba ve Mario Gomez tarzı santraforların başarısını göz önünde bulunduran yönetim en az Demba Ba ve Gomez kadar ses getirecek adayları öne aldı. Daha önceden görüşülen ve transferinde belli bir mesafe kaydedilen Manchaster City'li Wilfried Bony için kulübü ile görüşme halinde olan Siyah Beyazlılar Fildişi Sahilli oyuncuyu kiralamak için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş'ın Bony'nin olmama ihtimaline karşın belirlemiş olduğu diğer santrafor adayları ise Loic Remy, Mario Balotelli, Fernando Llorente ve Huntelaar gibi isimler. İsmi geçen futbolcuların kulüpleri ile en az 2 yıl daha sözleşmelerinin olması, Beşiktaş'ın görüşmeleri kiralık + satın alma opsiyonu üzerinden sürdürmesine sebep oluyor.

Yönetimin, çalkantılı hayatı yüzünden daha önce Şenol Güneş'ten veto yiyen Balotelli için hocayı tekrar ikna etmeye uğraşacağı da gelen bilgiler arasında.Mario Balotelli'yi isteyen yöneticiler, Gomez'den sonra Sosa'nın da ayrılması halinde yaşanacak moral bozukluklarının ancak taraftarın seveceği Balotelli gibi bir oyuncu almakla aşılacağını düşünüyor.Buna karşın Balotelli gibi her gittiği yerde problem çıkaran oyuncu yerine takıma faydalı olacak isimler olarak gördükleri Remy, Llorente,Huntelaar gibi oyuncular için uğraşmak gerektiğini düşünen yöneticiler de var. Tüm bu düşünceleri dikkate alan Başkan Fikret Orman ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hareket edecek.