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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mario Gomez darbe girişimi nedeniyle Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıkladı

Mario Gomez, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 26 gollük bir katkı sağlamış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu

20 Temmuz 2016 21:43

Beşiktaş’ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Alman forvet Mario Gomez, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamasını yayımlayan Gomez, Beşiktaş’tan ayrıldığını belirtti.

“Üzerinde çok düşünmemi gerektiren zor bir karardı” diyen Mario Gomez, Beşiktaş’tan ayrılmasının nedeninin darbe girişimi olduğunu ifade etti.

Mario Gomez, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 26 gollük bir katkı sağlamış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da olan Gomez, 2 sezonluk Fiorentina macerasında umduğunu bulamamış, düşüşe geçen kariyerini Beşiktaş'taki oyunuyla toparlamıştı. 26 gollük performansının ardından Almanya Milli Takımı formasına tekrar kavuşan Gomez'in İngiltere, Almanya ve İspanya'nın dev kulüplerinin radarında olduğu biliniyor.

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Mario GomezBeşiktaşTransferDarbe girişimi

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