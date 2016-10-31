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Spor

Beşiktaş deplasmanda yendiği Napoli'yi ağırlıyor

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Talisca, Napoli karşısında forma giyemeyecek

31 Ekim 2016 13:08

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde 1 Kasım Salı günü İtalya'nın Napoli takımı karşısında bir kez daha galibiyet arayacak.

İtalya'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın (2) ve Adriano Correia'nın tek golüyle rakibini yenmeyi başarmıştı. Bu maçta kaleci Fabri de penaltı kurtararak galibiyette pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş Napoli maçı hangi kanalda?

İki takım arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te oynanacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye'de bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin klasik başlangıç saati olan 21.45 yerine mücadele 20.45'te yapılacak.

Beşiktaş ile Napoli arasındaki karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek.

 

Sakatlar can sıkıyor

 

Beşiktaş, yarınki karşılaşma öncesi iki önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle yitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Caner Erkin'in sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan siyah-beyazlı ekipte, ikinci büyük sıkıntı 9. haftada Gençlerbirliği karşılaşmasında Anderson Talisca'nın ayağının kırılmasıyla yaşandı. Bu iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve Napoli maçının ilk hazırlığında bireysel çalışan Necip Uysal'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

 

Adriano kart sınırında

 

Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Adriano Correia, sınırda bulunuyor.

Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, yarın bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü.

Şu ana dek iki kez sarı kart gören Caner Erkin ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.

 

Muhtemel 11

 

Siyah-beyazlı ekibin Napoli maçına Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay Arslan, Olcay Şahan ve Aboubakar muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

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Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Kasım Salı günü aralarında Beşiktaş-Napoli maçının da olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, basketbol, tenis ve snooker canlı olarak yayınlanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

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