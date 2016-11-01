Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporseverler, 1 Kasım Salı günü televizyon ekranlarına kitlenecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli maçı da canlı olarak yayınlanacak maçlar arasında.
İşte 1 Kasım tarihinde ekranlara gelecek maçlar ve yayınlayacak kanallar...
01.30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls / NBA TV
02.30 Toronto Raptors - Denver Nuggets / Lig TV3
03.30 Chicago Bears - Minnesota Vikings / FOX Sports
08.30 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport
13.00 ATP Paris / Lig TV3
13.30 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport
16.00 PSV - Bayern Münih (Gençlik Ligi) / tivibu spor2
18.00 Manchester City - Barcelona (Gençlik Ligi) / tivibu spor3
20.00 AEK - Beşiktaş Sampo Japan / A Spor
20.45 Beşiktaş - Napoli / TRT1
21.00 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport
22.45 Benfica - Dinamo Kiev / tivibu spor3
22.45 Manchester City - Barcelona / tivibu spor4
22.45 PSV - Bayern Münih / tivibu spor2
23.30 ATP Paris / Lig TV3.