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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Kasım Salı günü aralarında Beşiktaş-Napoli maçının da olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, basketbol, tenis ve snooker canlı olarak yayınlanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

01 Kasım 2016 02:39

Sporseverler, 1 Kasım Salı günü televizyon ekranlarına kitlenecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli maçı da canlı olarak yayınlanacak maçlar arasında.

İşte 1 Kasım tarihinde ekranlara gelecek maçlar ve yayınlayacak kanallar...

01.30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls / NBA TV

02.30 Toronto Raptors - Denver Nuggets / Lig TV3

03.30 Chicago Bears - Minnesota Vikings / FOX Sports

08.30 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport

13.00 ATP Paris / Lig TV3

13.30 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport

16.00 PSV - Bayern Münih (Gençlik Ligi) / tivibu spor2

18.00 Manchester City - Barcelona (Gençlik Ligi) / tivibu spor3

20.00 AEK - Beşiktaş Sampo Japan / A Spor

20.45 Beşiktaş - Napoli / TRT1

21.00 Snooker Çin Şampiyonası / Eurosport

22.45 Benfica - Dinamo Kiev / tivibu spor3

22.45 Manchester City - Barcelona / tivibu spor4

22.45 PSV - Bayern Münih / tivibu spor2

23.30 ATP Paris / Lig TV3.

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