Beşiktaş-Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Lig'inde 4. hafta başlıyor. Deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli'yi 3-2 yenen Beşiktaş, grubun 4. hafta karşılaşmalarında rakibini evinde ağırlayacak. Peki Beşiktaş-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Napoli ile karşılaşacak. Beşiktaş-Napoli maçı 01 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.