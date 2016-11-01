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Spor

Beşiktaş-Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş, deplasmanda 3-2 yendiği Napoli'yi 1 Kasım Salı günü evinde ağırlayacak. Peki Beşiktaş Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak

01 Kasım 2016 02:50

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Lig'inde 4. hafta başlıyor.  Deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli'yi 3-2 yenen Beşiktaş, grubun 4. hafta karşılaşmalarında rakibini evinde ağırlayacak. Peki Beşiktaş-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Napoli ile karşılaşacak. Beşiktaş-Napoli maçı 01 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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