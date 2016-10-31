Beşiktaş, Napoli maçına hazır

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Siyah beyazlı ekip BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Anderson Talisca ve Aras Özbiliz katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, son antrenmanda durumunu değerlendireceklerini belirttiği Necip Uysal da bu akşamki çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlılar, basına açık 15 dakikalık bölümde pas ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle idmanda, genç oyuncular Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk de takımla çalıştı.

Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Napoli karşılaması, saat 20.45'te başlayacak.