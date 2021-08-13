Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başladı

Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’u konuk eden son şampiyon Beşiktaş, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş sahne aldı. 526 gün sonra taraftarıyla buluşan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçından Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin’in golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan ve pozisyon vermeyen siyah-beyazlılar, 8. dakikada öne geçti. Yeni transfer Kenan Karaman’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kevin N’Koudou, Selim Ay’dan sıyrılarak sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2021-2022 sezonunun ilk golü N’Koudou’dan gelirken, ilk asisti yapan isim de Kenan Karaman oldu.

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Rosier asistle başladı

Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Rosier de sezona asistle başladı. Maç boyunca çok koşan ve kritik müdahalelerde bulunan Fransız yıldız, 52. dakikada zor pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol ederek Atiba Hutchinson’a güzel bir pas çıkardı. Kanadalı yıldızın düzeltip yaptığı vuruşta top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2’ye yükseltti.

Karşılaşmada son sözü ise Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon en çok golüne imza atan ismi olan Larin söyledi. 90+3. dakikada Gökhan Töre’nin sert şutunda kaleci Gökhan’dan dönen topa düzgün bir vuruş yapan Kanadalı golcü, sezonu golle açarken, maçın da skorunu ilan etti: 3-0. Sezona 3 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek.

Sezonun ilk golü N'Koudou'dan

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Salih ve Kenan tam not aldı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti. Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 88 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 70 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 69 Larin), Kenan Karaman (Dk. 78 Güven Yalçın) Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 88 Eren Karadağ), Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 82 Alberk Koç), Djokovic, Alper Potuk, Dabo (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Mendes (Dk. 82 Mahsun Çapkan), Sabo, Remy (Dk. 67 Emir Dilaver) Goller: Dk. 9 N'Koudou, Dk. 52 Atiba, Dk. 90+3 Larin (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 33 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Welinton, Dk. 84 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

Beşiktaş'ın Ç.Rizespor’u ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada sol kanatta Sabo’nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk’un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin’de kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarının 54. dakikasında Beşiktaş, farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Sağ kanattan Rosier'in içeriye çevirdiği topla buluşan Atiba, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

90+4'üncü dakikada Josef'in pasıyla topla buluşan Gökhan Töre ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan bu topu çeldi. Seken topu Larin tamamladı ve farkı üçe çıkarttı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

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