Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Batshuayi ile ilgileniyoruz; bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor'u 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu. Transfer konusuna değinen Yalçın, "Forvete iyi bir oyuncu almayı planlıyoruz, biliyoruz biraz geç kaldık. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak kolay değil, rakamlar yüksek" dedi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" diye konuştu.

3 puanın önemli olduğunu belirten teknik adam, "Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama bugün istediğimiz bir oyun oldu. Oynanan oyundan ziyade kazanılan 3 puanını mutluluğu da daha önemli. İlk 3 hafta ve milli ara sonrasında daha hazır bir takım ortaya çıkarabiliriz. Katılan oyuncularla birlikte daha iyi bir gidiş yapabiliriz. Bugün itibariyle oyuncular iyi mücadele etti, ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Taraftarımızın olması da bizi daha mutlu etti. 1,5 senedir taraftarla oynamıyoruz, onların da olması güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu atmosferde oynamak isterdim"

Bu atmosferde oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Gönül isterdi ki şimdi 20 yaşında olalım, şimdi oynayalım, bu oyuna bu kafa yapısıyla başlayalım. Bizim dönemimiz geride kaldı, tabii ki böyle bir atmosferde oynamak isterdim" sözlerini sarf etti.

"Forvet için biraz geç kaldık"

Transfer mesajı da veren deneyimli hoca, "Forvete iyi bir oyuncu almayı planlıyoruz, biliyoruz biraz geç kaldık. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak kolay değil, rakamlar yüksek. Rachid ile Rosier'i almak da zor oldu, çok beklediler. Alex geldi, iyi oyuncu ama 6-7 aydır oynamıyor, ona rağmen fizik olarak sorunu yok. Milli aradan sonra Alex de hazır dönecektir" diye konuştu.

"Batshuayi ile ilgileniyoruz"

Forvet transferine ilişkin olarak konuşan Sergen Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak” dedi.