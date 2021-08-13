Salih Uçan: Büyük takım forması ağırdır, kıymetini bileceğim

Beşiktaş, yeni sezona farklı başladı. Son şampiyon konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederken Salih Uçan galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Salih Uçan, ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu ve şunları söyledi:

"Kendimi yüzde yüz hazır hissetmiyorum. Zamana ihtiyacım var. Hocam bana ilk 11'de şans verdi, benim için de iyi oldu. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağımı düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Kendi açımdan çok mutluyum. Heyecan da vardı.

Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum."