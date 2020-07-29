Beşiktaş Belediyesi, ilçenin dört bir yanına İstanbul Sözleşmesi'ni yerleştirdi

Beşiktaş Belediyesi, AKP'nin kaldırılması talebiyle gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Talebi değerlendireceğiz" dediği şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni ilçenin dört bir yanına astı.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi, bilboardlara ve binaların üstüne astığı afişlere İstanbul Sözleşmesi'ni QR kod olarak yerleştirdi. Vatandaşlar, telefonlarından bu afişler üzerindeki QR kodu okutarak İstanbul Sözleşmesi'ni okuyabilecek.

İstanbul Sözleşmesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”yle ilgili yaptığı ankette ilginç sonuçlar çıkmıştı.

Şirketin sahibi Can Selçuki, 12 ilde bin 537 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda vatandaşların İstanbul Sözleşmesi'ni Montro Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırdığının ortaya çıktığını aktarmıştı. Selçuki, "Sözleşmeden çıkılmasını destekleyen yüzde 9'a sebebini sorduğumuzda 'boğazların güvenliği' cevabı verenlerden sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını anladık" demişti.

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İstanbul Sözleşmesi hakkında 2011 yılında İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında imzaya açılan bu sözleşmenin tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi". Türkiye, sözleşmeyi imzalayan ilk devlet. Sözleşmenin ana çerçevesini kadına ve ev içi şiddete karşı mücadele oluşturuyor. Sözleşenin amacını ifade eden 1. maddenin ilk bendinde amaç şu ifadelerle anlatılıyor: Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak. Sözleşmenin herhangi bir maddesinde aile kurumuna yönelik bir ifade geçmiyor. Sözleşmenin 80. maddesine göre taraflardan herhangi birinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle herhangi bir zamanda bu sözleşmeyi feshedebileceği belirtiliyor. Fesih, bildirimin genel sekreterliğe ulaştırıldığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. Kadın örgütleri, barolar, insan hakları kuruluşları ve bazı siyasi partiler İstanbul Sözleşmesi’ni gerekli buluyor ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını istiyor. Muhafazakar sivil toplum örgütleri ve bazı medya kuruluşları sözleşmeye şiddetle karşı çıkıyor.

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