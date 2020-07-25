Araştırma: AKP'lilerin yüzde 25'i İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylarken, yüzde 50’si onaylamıyor

Anket şirketi Metropol'ün araştırmasına göre, halkın yüzde 63,6'sı hükûmetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini istemediğini belirtti. AKP'li seçmenlerin yüzde 25,2’si İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi onaylarken, yüzde 50’sinin onaylamadığı görüldü.
Metropol, 'Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2020' araştırmasında "Hükûmetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini onaylıyor musunuz?" sorusunu sordu.
Araştırmaya katılanların yüzde 63,6'sı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmediğini onaylamadığını belirtirken, AKP'de bu oranın yüzde 49,7 olduğu görüldü.
Katılımcıların 2018'deki milletvekili seçiminde oy verdikleri partilere göre dağılım yapıldığında, CHP'lilerin yüzde 83,2'si, HDP'lilerin yüzde 67,2, İyi Partililer'in yüzde 85,2'si, MHP'lilerin ise 39,1'inin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylamadığı görüldü.