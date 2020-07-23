Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını tartışmaya açmak ‘cezasızlık’ kültürünü ve cinayetleri tetikliyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, kadın cinayetlerini, şiddeti, cinsel saldırıyı engellemek için yasaların uygulanması gerektiğini altını çizerek, "İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını tartışmaya açmak ‘cezasızlık’ kültürünü ve cinayetleri tetikliyor" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Kav, "Türkiye’de 2012 yılında imzalanan bir İstanbul Sözleşmesi var. 6284 sayılı kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması, bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kadınlar için can simidi olarak gördüğümüz bu yasa layıkıyla uygulansın, erkek şiddeti azalsın mücadelesi verirken bir anda var olan yasanın kaldırılmasının tartışmaya açılması maalesef ‘cezasızlık’ kültürünü ve cinayetleri tetikliyor.” ifadesini kullandı.

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