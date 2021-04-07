Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem eleştirisi: Bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-0 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin hakemi Ümit Öztürk'ü eleştirdi. Kocadağ, "Bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı" diye konuştu.

Emre Kocadağ, "Haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Kazanıyor olmamız, bunu görmediğimiz anlamına gelmez. 3. bölgede yoğun pas yapan ve oynayan bir takımın haftalardır penaltı alamaması ayrı bir konu." "Erzurum deplasmanında Aboubakar'ın olması için sağlık ekibimiz çalışıyor. Sağlık ekibi de ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı dönmesi için çalışma yapıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek" dedi.

Atiba büyük karakter

Kocadağ, "Atiba büyük karakter, önemli bir değer. Futbol oynama isteği varsa Beşiktaş'ın kapısı ona zaten açık. İstanbul'da ailesi ve kendisi de mutlu, inşallah futboldan sonra da Beşiktaş'ta olacaktır. Beşiktaş, iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa, her şeyi yenecek güçte, bugün de bunu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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