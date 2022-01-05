Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa maçında Doha'da karşılaştı. Normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında da gol gelmeyince, Süper Kupa şampiyonunu penaltı vuruşları belirledi. Kupayı müzesine götüren Beşiktaş, tarihi bir zafere de imza atmış oldu.

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geldi.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğü sona ererken ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlayan Antalyaspor oyun üstünlüğünü eline almaya başladı. Kırmızı-beyazlılar 74'te skora dengeyi getirdi.

Antayspor'un kullandığı kornerde top Beşiktaşlı futbolcular tarafından uzaklaştırıldı. Ceza sahası dışından topla buluşan Güray Vural çok sert şut çekti. Vural'ın şutunu engellemeye çalışan Atiba topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1

Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatma dakikalarında iki takım da gol atmayı başaramadı. Beşiktaş, penaltı vuruşlarında rakibine toplamda 5-3 üstünlük sağlayarak Süper Kupa’yı ikinci kez müzesine götürdü.

Beşiktaş böylece Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanarak tarihinde ilk kez üçleme yapmış oldu.

Öte yandan Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson’ın maçın oyuncusu seçildi.

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Stat: Ahmed Bin Ali Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Atiba, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Kenan Karaman (Dk. 80 Emirhan İlkhan), Josef, Larin (Dk. 80 Teixeira), Batshuayi Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Mukairu), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar) Goller: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş), Dk. 74 Atiba (Kendi kalesine) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 4 Veysel Sarı, Dk. 60 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 Pjanic, Dk. 113 Welinton (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Pjanic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larin'in vurmakta geciktiği meşin yuvarlağa savunma ayak koydu. Josef, önüne düşen topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

22. dakikada Larin'in soldan yerden pasında altıpasta boş durumdaki Kenan Karaman'ın dokunamadığı top, auta gitti.

28. dakikada Ghacha'nın ceza alanı önünde yerden şutunda kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu.

45+2. dakikada Pjanic'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.