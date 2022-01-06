Önder Karaveli: Bizi burada oynatan, geçen sezonki şampiyonluklar

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa şampiyonluğu için "Beşiktaş’la böyle bir kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bugün burada oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar" ifadelerini kullandı.

TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u mağlup ederek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Antalyaspor’u samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Bu kupayı, Beşiktaş’ı kalpten sevenlere, bütün Beşiktaş camiasına armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda, izninizle aileme de hediye ediyorum. Beşiktaş’la böyle bir kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bugün burada oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar. Başta Sergen hoca ve emeği olan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Onun için çok sevindim. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere doğru zamanda inanıp sahaya sokmalılar. Türk futbolunun geleceği, bu gençler. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rizespor’la zor bir maç oynayacağız."

Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş’ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.”